التيار الصدري قدم اكبر خسارة في تاريخه.. مبادرة جديدة تلوح بالأفق لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

2022/06/20 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد السياسي المستقل صلاح عبد الرزاق، الاثنين، عزم الاطار التنسيقي اطلاق مبادرة سياسية لانهاء ازمة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، مبينا ان التيار الصدري قدم اكبر خسارة في تاريخه السياسي.

وقال عبد الرزاق في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "التيار كانت امامه خيارات اقل خسارة من التنازل عن مقاعده النيابية وهو بذلك قدم أكبر خسارة في تاريخه السياسي".

وأضاف انه "يجب المضي بتشكيل الحكومة لانهاء حالة تصريف الاعمال وان تكون هناك مبادرات لحل اشكالية رئاسة الجمهورية".

وتابع انه "على الاطار تكثيف حواراته قبل بدء الفصل التشريعي الجديد وان الاطار أبعد نفسه عن مغريات السلطة بمبادرته للمستقلين".

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