مواجهات واطلاق نار.. القبض على المنفذ الرئيسي لحادثة الحرية

2022/06/20 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، بالقاء القبض على المنفذ الرئيس لجريمة الحرية يوم أمس.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان"الشرطة الاتحادية القت القبض على المنفذ الرئيس لحادثة الحرية يوم امس في منطقة الحرية".

واضاف، ان"عملية القبض تمت بعد تبادل اطلاق النار مع المنفذ الرئيس وتم اصابته باطلاق نار واعتقاله ضمن مقتربات منطقة الحرية وبهذا اصبح جميع منفذي العملية في قبضة القوات الامنية".

وطوقت مديرية نجدة بغداد، يوم امس، منطقة الحرية واجرت عملية تفتيش والقت القبض على اثنين من المتسببين بمشاجرة عائلية اسفرت عن قتل رجل لطليقته واصابة افراد عائلتها.

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