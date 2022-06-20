2022/06/20 | 00:17 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ٢٤ ساعة من ارتكابه جريمة القتل.. الشرطة الاتحادية تلقي القبض على الجاني في منطقة الحرية غرب بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/20 | 00:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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