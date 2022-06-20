2022/06/20 | 00:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، القاء القبض على متهم بجريمة قتل في منطقة الحرية ببغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "ضمن الجهود الأمنية التي تنفذها قطعات الشرطة الاتحادية لتأمين قواطع المسؤولية والقاء القبض على المطلوبين ، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث ، من القاء القبض على متهم بجريمة قتل في منطقة الحرية ببغداد".واضافت، ان "المتهم قام برمي رمانة يدوية على أحد المنازل وقتل زوجته وعمها واصابة ثلاثة اخرين ، حيث تم على الفور تشكيل فريق عمل من اللواء الخامس ومفرزة من الجهد الاستخباري التابع الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعد تحديد أوصاف المتهم واستمكان محل تواجده تم محاصرته والقاء القبض عليه في المنطقة المذكورة "، مؤكدا انه "تم تسليمه اصولياً الى جهة الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقه" .

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