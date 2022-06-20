2022/06/20 | 00:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أشر مختصون اليوم الأحد، وجود استغلال للظروف الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، من خلال تشغيل الفتيات في “الأعمال الجنسية”، فيما لفتوا إلى أن بعض أصحاب مكاتب العمالة يقومون باستغلال العاملات الأجنبيات مستغلين ضعفهم وجهلهم في القانون العراقي.وقال الخبير القانوني المختص في قضايا الاتجار بالبشر، عباس الكعبي في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “هذه […]

ظهرت المقالة الاتجار بالبشر في العراق..



محافظات الجنوب تؤشر خطراً ومختصون يؤكدون ضرورة تعديل القانون أولاً على ايرث نيوز.

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