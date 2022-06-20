ارتفاع سعر بيتكوين إلى أكثر من 11%

2022/06/20 | 00:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية بنسبة 11.7%، حيث سجلت 20.18 ألف دولار خلال جلسة التداول.ووفقا لموقع Coindesk، فإنه عند الساعة 22:43 بتوقيت موسكو، بلغ سعر البيتكوين 20.13 ألف دولار.وانخفضت عملة بتكوين أمس السبت، حيث سجلت 18.246 دولار بتراجع نسبته 10.75% عن الجمعة في أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

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