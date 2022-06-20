الجالية العراقية في الامارات تقيم مجلس عزاء للراحل مؤيد البدري

2022/06/20 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة – الزمان اقامت الجالية العراقية في الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم الاحد مجلس عزاء تكريمياً للشخصية العراقية الرياضية الكبيرة الراحل مؤيد البدري .والقى الدكتور رياض الدباغ، وهو رئيس سابق للجامعة المستنصرية ، كلمة الجالية اشاد بها بإجماع العراقيين على مكانة البدري ودوره في الاعلام الرياضي ببرنامجه الشهير الرياضة في اسبوع ، وبصماته […]

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