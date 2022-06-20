وزيرة الخزانة الأميركية تتحدث عن مخاوف

2022/06/20 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الأحد، على المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، بعد أيام من رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية، مثيرا احتمالات حدوث انكماش اقتصادي

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