السلطات المصرية تكشف حقيقة فيديو

2022/06/20 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة المصرية، الأحد، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر اعتداء أشخاص على امرأة و"سحلها" بعد أن شكوا في محاولتها خطف طفلين بقرية الزيدية بدائرة مركز شرطة أوسيم

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