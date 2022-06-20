النفط تحتفي بستين عاماً من تاريخ «أوبك»

2022/06/20 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أطلق وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، أمس الأحد، كتاب "(أوبك) 60 عاماً" بحضور الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو، ضمن سلسلة فعاليات الاحتفال بمرور أكثر من 60 عاماً على تأسيس المنظمة في العاصمة بغداد.

وقال إسماعيل، في احتفالية توقيع الكتاب احتضنتها قاعة الشعب التي شهدت تأسيس المنظمة عام 1960: إن "الكتاب يتضمن في صفحاته تاريخ المنظمة وكيف أسهمت خلال العقود الماضية في الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية وحماية تماسك أوبك للوصول إلى أهدافها وحماية حقوق المنتجين والمستهلكين".

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