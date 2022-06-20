العراق يتسلم 206 أحداث من الجانب السوري

2022/06/20 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل: شروق ماهر

تسلم العراق أمس من الجانب السوري 206 أحداث لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما من المنتمين لـ"داعش" الإرهابي، وذلك ضمن دفعة مطلوبين بتهم الإرهاب.

وغير بعيد عن ذلك، فقد سلمت سوريا العراق مؤخرا 50 من الإرهابيين المنتمين لـ"داعش" عبر معبر "ربيعة" البري بمحافظة نينوى، وتم إيداعهم بحسب خلية الإعلام الأمني العراقية، لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتعج السجون التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالمئات من المعتقلين العراقيين من أعضاء "داعش"، وقد تسلّم العراق خلال الأعوام الماضية العشرات منهم في إطار برنامج أمني ركز على القيادات البارزة لغرض محاكمتها وفقاً للقوانين العراقية النافذة.

مصدر في شرطة نينوى، أوضح لـ"الصباح": أن 206 أحداث من المنتمين لـ"داعش"، تم تسليمهم من الجانب السوري إلى مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة.

وبين أن هؤلاء الأحداث هم ضمن دفعة من المطلوبين بتهم الإرهاب، إذ لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما، وكانوا مسجونين لدى قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم (قسد).

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