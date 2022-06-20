منافسه أقر بالهزيمة.. غوستافو بيترو أول رئيس يساري لكولومبيا

2022/06/20 | 02:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح غوستافو بيترو، الأحد، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، بعد أن حصد 50.47 في المئة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقا لنتائج رسمية تشمل 99 في المئة من الأصوات التي جرى فرزها

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