عن قصص - فاكهة بشرية - - هدى توفيق

2022/06/20 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هدى_توفيق 1ـ حديثنا عن عملك الأخير؟ ج ـ في الحقيقة رغم أن عنوان المجموعة يختص بقصة محددة داخل المجموعة القصصية ( فاكهة بشرية ) ، والتي تمثل اسمين لسيدتين : ( منجة وموزة ) يشكين من سوء أحوال المعيشة ، ويعشن على هامش الحياة سواء الأولى بعد زواجها وطلاقها بدون إنجاب ، ومرضها ، والثانية بعد زواجها وطلاقها ، وتحملها أعباء تربية أولادها بمفردها ، وطموحها أن تعمل في المجلس القومي للمرأة لتنتصر لحقوقها ، وتحاول ......





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