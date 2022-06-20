عالم الزراعة والنبات : الكافور - 17 - مريم نجمه

2022/06/20 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه عالم الزراعة والنبات - الكافور - 17 (من العربية كافور) (الاسم العلمي: الكافور Cinnamomum camphora) الكافور , هو نبات من جنس الدارصيني.وينتمي إلى الفصيلة الغارية ( Lauraceae ) .



تستخدم أوراق شجر الكافور في الربو والكحة والاحتقان الرئوي , وكمنفث للبلغم ومضادة للجراثيم كالبكتريا والفيروسات .والزيت يفيد في تطهير الشعب الهوائية ومجري التنفس والعدوي بالجلد.إهتماماتي وحبي للأ ......





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