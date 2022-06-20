الزواج المبكر في العراق.. بين القوانين والأعراف

2022/06/20 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل هناك إحصائيات عن حالات الزواج المبكر في عموم العراق؟ وما هو دور الأمم المتحدة للحد من هذه الظاهرة؟

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