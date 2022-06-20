ماكرون يخسر أغلبيته.. إعلان النتائج الكاملة للانتخابات الفرنسية

2022/06/20 | 03:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر التحالف الذي يقوده الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غالبيته المطلقة في البرلمان الفرنسي، الأحد، بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وفقا للنتائج الكاملة التي نشرتها وزارة الداخلية فجر الاثنين

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