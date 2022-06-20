"حقول وشواطئ ملغمة".. الموت يلاحق الأوكرانيين في كل مكان

2022/06/20 | 05:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ المزارعون الأوكرانيون بحصاد حبوب هذا العام، وسط آلاف القذائف غير المنفلقة التي تملأ الحقول، وتحت غارات مستمرة تكاد تجعل من عملهم اليومي مخاطرة بأرواحهم.

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