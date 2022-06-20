مراجعات لمقال الدكتور لبيب سلطان : - معاداة الغرب منهج للرجعية والظلامية في العالم العربي - في الحوار المتمدن 1- 5 - حسين علوان حسين

2022/06/20 | 05:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين تمهيد نشر الدكتور لبيب سلطان المحترم – باحث أكاديمي عراقي في كاليفورنيا – جزئي المقال الموسوم أعلاه على صفحات الحوار المتمدن بتاريخ 14 و 16 من حزيران الجاري ، و قد وجدت أنه قد يكون من المناسب و المفيد ابداء الرأي بخصوص عدد من مندرجاته المثيرة للجدل حسبما تبينه بعض التعليقات عليه و المتوفرة على الرابطين :https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759218https://www.ahewar.org/debat/ ......





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