هل أضحى بوتين عبئًا على النخبة الروسية؟ - إدريس ولد القابلة

2022/06/20 | 05:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إدريس_ولد_القابلة لا محالة أن الهشاشة المتزايدة لقيادة بوتين وتعثراتها ستجعل النخبة الروسية أكثر انقسامًا وأكثر استقلالية ربما ، ولو أن هذا لا يعني أن الانقلاب عليه وارد في جدول الأعمال.ظهر واقع سياسي جديد في روسيا نتيجة الاضطرابات الداخلية التي سببتها الحرب ضد أوكرانيا.



وهذه ليست نقطة التحول الوحيدة في نظام بوتين: فهناك أمثلة أخرى منها ضم شبه جزيرة القرم في 2014 وتسميم زعيم المعارضة "أليكسي نافالني" في 2020 ......





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