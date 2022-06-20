أزمة الغذاء القادمة في أفريقيا وكيفية المساعدة في تخفيفها

2022/06/20 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي تقريرا جديدا قاتما يفحص الحالة الخطرة المتزايدة للأمن الغذائي العالمي.كانت استنتاجاته بسيطة وواضحة: أفريقيا تواجه أزمة غذاء كاملة مع تضاؤل المخزونات الإقليمية وتزايد الاضطرابات العالمية

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