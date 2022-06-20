"نقص حاد".. المطارات الأميركية تشهد ازدحاما غير مسبوقا في 2022

2022/06/20 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجهت 19 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة التأجيل أو الإلغاء منذ، الخميس، حيث احتفل الأميركيون بعيد الأب وسط نقص حاد في موظفي شركات الطيران، وفقا لموقع "يو إس أيه توداي".

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