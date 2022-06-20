اقتصاد الكعوك العالمي - عادل الامين

2022/06/20 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_الامين إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ-;- فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ-;- وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰ-;-ذَا مَثَلًا ۘ-;- يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ-;- وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (26)(الكعوك) هي حشرة طفيلية تسمى ......





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