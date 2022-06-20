مصر و عصور إضمحلالها(15) - محمد حسين يونس

2022/06/20 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس ما قبل ختام المقال الثالثِ ( صعود وسقوط الطبقة الوسطي )في رحلة طويلة منذ عصر ما قبل التاريخ حتي منتصف القرن التاسع عشر ..لم نلحظ أن سكان مصر عاشوا فترات سعادة و تحقق ..حتي فى زمن الملوك العظام كانوا مسلوبي الإرادة مضطهدين ..



مغيبين بواسطة طقوس الكهانة و إحتفالاتهم و خرافاتهم.



لقد كان هناك دائما مستبد يستهلك طاقتهم و ثرواتهم و يسخرهم لتحقيق أهداف تبعد كثيرا عن صالح الناس و تعليمهم و تن ......





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