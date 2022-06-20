#محمد_حسين_يونس ما قبل ختام المقال الثالثِ ( صعود وسقوط الطبقة الوسطي )في رحلة طويلة منذ عصر ما قبل التاريخ حتي منتصف القرن التاسع عشر ..لم نلحظ أن سكان مصر عاشوا فترات سعادة و تحقق ..حتي فى زمن الملوك العظام كانوا مسلوبي الإرادة مضطهدين ..
مغيبين بواسطة طقوس الكهانة و إحتفالاتهم و خرافاتهم.
لقد كان هناك دائما مستبد يستهلك طاقتهم و ثرواتهم و يسخرهم لتحقيق أهداف تبعد كثيرا عن صالح الناس و تعليمهم و تن ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر و عصور إضمحلالها(15) - محمد حسين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر و عصور إضمحلالها(15) - محمد حسين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).