نصف قرن من الصراع في الصحراء الغربية 6 - مرزوق الحلالي

2022/06/20 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرزوق_الحلالي لماذا تدافع الجزائر عن وضع "ستاتيكو" الراهن في الصحراء الغربية؟إن عدم مرونة الطبقة السياسية الجزائرية بشأن قضية الصحراء مستمرة إلى اليوم ، والخلاف مع المغرب حول مسألة الحدود لم يحل بعد.



إلى جانب المسؤوليات التاريخية والصراع على الاضطلاع بدور القيادة الإقليمية منطقة "المغرب العربي" ، فإن هذه المواجهة لها تكلفة على الدولتين الجارتين منذ أن انخرطت في سباق التسلح منذ سنوات خلت.



وقد حملت أجهزة ......





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