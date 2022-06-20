التونسية انس جابر تحصل على لقب بطولة برلين

2022/06/20 | 07:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة -واعواصلت التونسية أنس جابر التألق، بعد ما أحرزت لقبها الثاني على الملاعب العشبية، عندما حسمت نهائي بطولة برلين المفتوحة للتنس عقب انسحاب البطلة الأولمبية السويسرية بليندا بنتشيتش بسبب الإصابة.وفازت اللاعبة التونسية المصنفة الأولى بالمجموعة الافتتاحية 6-3، حيث تعرضت بنتشيتش لإصابة في الكاحل خلال الشوط الأخيروالتي حاولت الصمود، لكنها اضطرت في النهاية إلى الانسحاب أثناء تقدم أُنس 2-1 في المجموعة الثانية.وفي الوقت الذي وجهت فيه الجماهير التحية للاعبتين، كانت اللاعبة التونسية منشغلة بمساعدة بنتشيتش في تلقي العلاج، حيث أحضرت لها الثلج لوضعه على كاحلها.وخسرت أُنس مجموعة واحدة خلال البطولة، وستحاول الحفاظ على مستواها المميز عندما تنطلق بطولة ويمبلدون .وكانت اللاعبة التونسية قد أحرزت لقب بطولة مدريد المفتوحة الشهر الماضي، وأصبحت ثاني لاعبة فقط تفوز بأكثر من لقب هذا العام بعد إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالمياً.المصدر / سكاي نيوز

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