 نظرة أولية على انتخابات 2024  

2022/06/20 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الرئيس بايدن، قبل خمسة أشهر من الانتخابات النصفية تحديات داخلية وخارجية هامة أدت الى انحسار شعبيته إلى مستويات محرجة، والى تعثر برامجه في الكونغرس بسبب الأقلية الديموقراطية الضعيفة وغير الموحدة وخاصة في مجلس الشيوخ، وبسبب وصول معدلات التضخم الى مستويات غير معهودة منذ أربعين سنة.

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