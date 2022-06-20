2022/06/20 | 08:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفع عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا المستجد إلى قرابة 537 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس حوالي 6.7 ملايين حالة وفاة.فقد أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 536.89 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19 على مستوى العالم.أما فيما يتعلق بعدد الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، […]

ظهرت المقالة العراق اول عربيا..



قائمة باكثر الدول تضررا من كورونا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق اول عربيا.. قائمة باكثر الدول تضررا من كورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق اول عربيا.. قائمة باكثر الدول تضررا من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).