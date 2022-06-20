ضاحي خلفان يرد على منتقدي

2022/06/20 | 08:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الإثنين، عن رؤيته بشأن ضرورة اتباع "سياسة التقشف" في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، مؤكدا أن الإماراتيين سيبقون راضيين عن حكامهم حتى لو عادوا إلى "عهد التمر".

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