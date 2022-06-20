ميدو ومجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد.. أبرز ردود الفعل على تعادل الأهلي والزمالك

2022/06/20 | 08:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل نادي الأهلي مع غريمه نادي الزمالك إيجابياً بهدفين لمثلهما، مساء الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 20 ببطولة الدوري المصري

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