2022/06/20 | 08:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، إذ عوضت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود المخاوف بشأن تقلص الإمدادات.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا، أو 0.16٪، إلى 112.94 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:33 بتوقيت غرينتش.وتراجعت أسعار الشهر الأول 7.3٪ الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي لها منذ خمسة أعوام.[…]

ظهرت المقالة عالمياًً..



تراجع اسعار النفط في تعاملات اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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