زيلينسكي يحذر من تصعيد روسي وأسبوع عصيب

2022/06/20 | 08:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تصعّد روسيا هجماتها هذا الأسبوع فيما يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيدعمون مسعى كييف للانضمام إلى التكتل بينما تواصل موسكو حملتها للسيطرة على شرق البلاد.وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو مساء الأحد: “علينا أن نتوقع أن تكثف روسيا أنشطتها العدائية هذا الأسبوع..نحن […]

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