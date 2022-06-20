2022/06/20 | 08:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون غالبيته في البرلمان الفرنسي بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية وفقا للنتائج الكاملة التي نشرتها وزارة الداخلية فجر الاثنين.ويعني ذلك أن تحالف “معا” بعيد جدا عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة (289 مقعدا).[…]

ظهرت المقالة رسميا..



حزب ماكرون يخسر غالبيته في البرلمان الفرنسي أولاً على ايرث نيوز.

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