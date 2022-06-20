الصينيون يقيسون كثافة الماء في الطبقات العليا لتربة القمر

2022/06/20 | 09:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استخدم علماء الجيولوجيا الصينيون عينات من تربة القمر جمعها مسبار “تشانغ إيه –5 ” القمري الصيني لقياس نسبة الماء في الطبقات العليا لتربة القمر.وأشارت تلك القياسات إلى أن جزءا صغيرا فقط من الرطوبة يأتي إلى تربة القمر مع الريح الشمسية.ونشر العلماء الصينيون مقالا بهذا الشأن في مجلة Nature وساعدت تلك القياسات […]

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