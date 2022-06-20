الملياردير يرقص.. ساويرس

2022/06/20 | 09:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا المليادير المصري، نجيب ساويرس، الأحد، حفلا موسيقيا بعنوان "بيبو ميوزيك نايت" في أحد مطاعم القاهرة.

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