مطلوب قضائياً.. القبض على متسلل قادم من إيران وبحوزته أموال أجنبية

2022/06/20 | 09:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة تلقي القبض على متسلل وتبين انه مطلوب قضائيا بتهمة فساد مالي بحوزته مبالغ مالية اجنبية* ————— تمكنت قوة من امرية حرس حدود السواحل بالتعاون مع قسم استخبارات القيادة من إلقاء القبض على متسلل من الجانب الايراني بواسطة زورق وتبين انه مطلوب قضائيا الى هيئة النزاهة في قضية فساد مالي يعمل […]

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القبض على متسلل قادم من إيران وبحوزته أموال أجنبية أولاً على ايرث نيوز.

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