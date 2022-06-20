العلي: وجود الكاظمي في رئاسة المخابرات يضعه في دائرة الاتهام بجريمة المطار

2022/06/20 | 09:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي مؤيد العلي، ان وجود الكاظمي في منصب رئاسة جهاز المخابرات العراقي يضعه في دائرة الاتهام بجريمة اغتيال قادة النصر في مطار بغداد الدولي، لافتا الى ان هناك تسويف في التحقيقات وعدم كشف الحقائق خلال فترة حكم الكاظمي.وقال العلي لـ /المعلومة/، ان “الجميع على علم ودراية ان اميركا ومن يقف […]

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