تحالف ماكرون يفشل في حجز الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية الفرنسية

2022/06/20 | 09:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل التحالف الذي يقوده الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالفوز بالأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي في جولة ثانية ونهائية للانتخابات التشريعية في البلاد، رغم أن التحالف سيبقى الكتلة الأكبر في البرلمان

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