خبير بيئي: اهوار العراق تنخفض يوميا نصف سنتمتر من معدل مناسيب مياهها

2022/06/20 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد حذر الخبير البيئي في شؤون الاهوار جاسم الاسدي، اليوم الاثنين، من خطر انخفاض مياه الاهوار بمعدل نصف سنتمتر يوميا وهبوط المنسوب الى 88 سم.

وقال الاسدي لـ(بغداد اليوم)، ان "عام 2019 كان منسوب المياه في الاهوار يصل الى 200 سم ، فيما انخفض وبمرور ثلاث سنوات الى 88 سم".

وأضاف ان "الاهوار فقدت معدلات كبيرة من مناسيب المياه وصلت الى نصف سنتمتر يوميا"، مشيرا الى ان "ادراج الاهوار على لائحة التراث العالمي لم يستفد منها مطلقا على العكس كميات المياه قلت والملوحة ارتفعت".

ولفت الى ان" ارتفاع نسبة الاملاح في المياد ادى لموت الاحياء المائية والحيوانات وازدياده اكثر سيؤدي الى استحالة الحياة فيها وهذا خطر كبير".

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