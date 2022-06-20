الأنواء تتوقع موعد انخفاض درجات الحرارة

2022/06/20 | 09:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - ورد عبد الأمير

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، موعد انخفاض درجات الحرارة في البلاد .

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "درجات الحرارة وصلت اليوم في المنطقة الجنوبية، إلى 52 درجة والوسطى 49 درجة".

وأضاف، "نهاية الأسبوع قد نشهد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة بشكل نسبي"، لافتاً إلى أنَّ "الحالة الجوية الموجودة الآن تشير إلى تصاعد للغبار فقط".

وتابع، أنَّ "توقعاتنا لا يمكن أصدرها بشأن العواصف الترابية إلَّا قبل 48 ساعة؛ لدقة المعلومة".

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