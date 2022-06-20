28 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر أيار الماضي

2022/06/20 | 09:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدرجات العليا.

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