2022/06/20 | 09:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -li7k3gF5tg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماكرون يفقد الاغلبية في الجمعية الوطنية امام اليمينِ المتطرف بقيادة لوبان وملفات اخرى في نشرة 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماكرون يفقد الاغلبية في الجمعية الوطنية امام اليمينِ المتطرف بقيادة لوبان وملفات اخرى في نشرة 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).