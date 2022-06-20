دعوات لعقد جلسة برلمانية طارئة بشأن تصريحات بومبيو

2022/06/20 | 09:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… دعا السياسي التركماني احمد اوغلو، الاثنين، الى عقد جلسة طارى لمجلس النواب حول تصريحات وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو بشأن اغتيال قادة النصر.وقال اوغلو في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تصريحات وزير الخارجية الامريكي السابق بومبيو تدلل على حجم الخرق الامني في مطار بغداد الدولي بالاضافة الى وجود جواسيس وعملاء كثر في اجهزة […]

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