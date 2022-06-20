كاميرا ترصد عِراكًا بين قطة وقيوط على شرفة منزل في تكساس.. من الفائز؟

2022/06/20 | 09:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت كاميرا أمنية في منزل يقع بحي "Surfside" في ولاية تكساس الأمريكية، معركة مثيرة دارت بين قطة وقيّوط كان يتعدّى على المنزل.تمكن صاحب المنزل من الخروج وشهد على نهاية القتال، وطرق على النافذة لإخافة القيوط وجعله يهرب.

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