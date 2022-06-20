حركات تتحدى الموت من أعلى الجبال.. كيف يجرؤ راكبو الدراجات الجبلية على القيام بذلك؟

2022/06/20 | 09:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقفز سائقو الدراجات الجبلية على بعد سنتيمترات من حافة جبال يبلغ ارتفاعها آلاف الأقدام.وللحفاظ على الهدوء أثناء التنافس، يملك هؤلاء استراتيجيات يمكن أن تساعدنا جميعًا في مواجهة التحديات المُجهدة.يتحدث بعض من الفائزين في مسابقة "ريد بول رامبيج" للدراجات الجبلية إلى CNN عن أساليبهم للحفاظ على هدوئهم والتخلص من التوتر.

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