حزب بارزاني ينتظر موعدا للقاء الاطار التنسيقي

2022/06/20 | 09:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، طعمة اللهيبي، الاثنين، عن عدم تسلم حزبه حتى الآن أي طلب لتثبيت موعد للقاء الإطار التنسيقي، فيما أشار الى أن تشكيل الحكومة ليس أمرا سهلا ويأخذ وقتاً طويلاً في المفاوضات.وقال اللهيبي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحزب لم يتسلم حتى الآن أي طلب لتثبيت موعد للقاء […]

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