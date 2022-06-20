الانسان مقياس كل شيء بروتاغوراس - علي محمد اليوسف

2022/06/20 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_محمد_اليوسف تمهيد: اختياري لمقولة بروتاغوراس 481 – 418 ق.



م عنوانا لهذه المقال يعود لاكثر من سبب اجده صحيحا بالنسبة لي على الاقل منها ان حقيقة مركزية الذات الانسانية في المسار الانثربولوجي للتاريخ كان صحيحا سواء خدم الانسان بالتقدم الى امام ام لم يخدمه بالتراجع والانحراف بمسار تقدم التاريخ والحياة الى المراوحة بمكانه الذي احتاج مراجعة تصحيحية من الانسان ذاته..



وهذه المركزية للذات ستلازم الوجود الانسا ......





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