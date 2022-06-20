عبء الإثبات في الحوار الفلسفي - الفصل الثالث: الله و إبريق شاي راسل: الوجود الموضوعي الراسخ، و التصور الذاتي المُختلق - عادل عبدالله

2022/06/20 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبدالله عبء الإثبات في الحوار الفلسفي - الفصل الثالث:الله و إبريق شاي راسل:الوجود الموضوعي الراسخ، و التصور الذاتي المُختلق- التعريف و المعنىإبريق راسل، تشبيه أو قياس بين فكرتين او افتراضيين مختلفين، اعتقدَ الفيلسوف الإنكليزي الشهير برتراند راسل 1872-1970 أنّ لهما ما يجمعهما و يسوّغ القياس بينهما، إنطلاقاً من عنصر التشابه الموجود بينهما.أمّا الفكرتان أو الافتراضان اللذان اعتقد راسل ......





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