2022/06/20 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة بالصور..



اخماد حريق اندلع بثلاث مولدات اهلية في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اخماد حريق اندلع بثلاث مولدات اهلية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اخماد حريق اندلع بثلاث مولدات اهلية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).