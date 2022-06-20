التربية تحدد موعد إصدار ضوابط القبول بمدارس المتفوقين

2022/06/20 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التربية، الاثنين، انها ستصدر ضوابط وشروط القبول بمدارس المتفوقين والمتفوقات منتصف شهر آب المقبل، بينما سيجرى الاختبار للمتقدمين منتصف شهر آيلول المقبل.وقال عضو هيئة الرأي بالوزارة مدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “القبول بهذه المدارس يعتمد على المعدل أولاً والاختبار التنافسي […]

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