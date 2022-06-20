الدفاع المدني يخمد حريقا التهم ثلاثة مولدات كهربائية وسط ذي قار

2022/06/20 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بأشراف السيد مدير دفاع مدني محافظة ذي قار العميد صلاح جبار أبو سهير.

تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق اندلع داخل ثلاثة مولدات كهربائية أهلية مع كميات كبيرة من وقود الگأز الخاص بتشغيلها داخل مدينة سكنية في منطقة حي سومر وسط محافظة ذي قار.

حيث استنفرت فرق الدفاع المدني وطوقت الحادث وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى المنازل القريبة من موقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

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